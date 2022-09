Um homem de 46 anos da Lousã a quem o tribunal tinha aplicado uma suspensão provisória de processo por violência doméstica foi agora preso preventivamente, após suspeitas de voltar a praticar o mesmo crime.

Na quinta-feira, foi deduzida acusação contra o homem pela prática de um crime de violência doméstica e, no dia seguinte, mediante primeira audiência, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, afirmou o Ministério Público de Coimbra, através de um comunicado publicado no seu site.

Na sequência de um inquérito por suspeitas de violência doméstica em março de 2020, o arguido viu-lhe ser aplicada, em janeiro deste ano, a suspensão provisória do processo, após ter ficado indiciado que o arguido teria molestado “física, verbal e psicologicamente a vítima”, com quem esteve casado, explicou o Ministério Público (MP).

Para a suspensão do processo, o arguido teria de frequentar entrevistas de acompanhamento com um técnico da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) para prevenir factos semelhantes no futuro, assim como não contactar por qualquer meio, “nem molestar, física ou psicologicamente”, a vítima.

De acordo com o MP, “não obstante, o arguido, durante o período da suspensão provisória do processo, continuou a dirigir insultos e ameaças à vítima, tendo, numa ocasião, rasgado o vestido que envergava e, noutra, desferido um empurrão que a projetou contra um muro”.

Mediante a violação das medidas que lhe tinham sido aplicadas, o Ministério Público decidiu avançar com uma acusação e ordem de detenção.

“A investigação foi dirigida pelo Ministério Público da unidade local da Lousã do Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Coimbra, com a coadjuvação do Posto Territorial da Lousã da GNR”.