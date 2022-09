A administração local registou um défice orçamental de 15 milhões de euros no ano passado, o primeiro desde 2013, mas ainda assim abaixo do estimado no Orçamento do Estado para 2021, divulgou esta quarta-feira o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

No relatório de evolução orçamental da administração local em 2021, que se baseia nos valores de contabilidade orçamental pública referentes a 299 dos 308 municípios portugueses, o CFP indica que se terá registado “um défice orçamental de 15 milhões de euros, o primeiro desde 2013, inferior, no entanto, ao previsto pelo OE2021 [Orçamento do Estado para 2021]”, no qual se previa um défice de 216 milhões de euros.

A instituição liderada por Nazaré Costa Cabral explica que para este desempenho contribuiu o aumento da despesa municipal em 2021 superior ao acréscimo de receita, ainda que este último agregado tenha recuperado da quebra registada em 2020.

O CFP indica que a receita dos municípios aumentou 11%, mais do dobro do previsto no OE2021 para o subsector local (4,8%).

Já a receita de transferências e a receita fiscal apresentaram “uma evolução muito mais favorável do que o previsto naquele documento de programação orçamental”.

A receita fiscal municipal, por exemplo, que “praticamente estagnou em 2020”, apresentou em 2021 uma evolução muito mais favorável, alicerçada no aumento expressivo do IMT.

“Este imposto, cuja dinâmica se encontra fortemente associada à conjuntura do mercado imobiliário, bastante favorável em 2021, aumentou 38% em 2021, mais do que recuperando da diminuição registada no ano imediatamente anterior, atingindo cerca de 1,3 mil milhões de euros”, assinala.

Segundo os mesmos dados, a despesa municipal aumentou 14,6%, impulsionada, em termos equivalentes, pelo crescimento da despesa corrente primária, e pelo aumento da despesa de capital, em particular a de investimento.

Para a evolução registada terão contribuído a continuidade da situação pandémica, em particular na primeira metade do ano de 2021, e a posterior recuperação da atividade económica no segundo semestre.

O CFP destaca que o impacto direto na despesa da administração local com medidas Covid-19 foi superior ao verificado no ano de 2020 em 99 milhões de euros, contribuindo para o aumento da despesa.

Sem este aumento de despesa devido às medidas Covid, a instituição indica que se teria verificado um excedente por parte dos municípios, ainda que “de menor dimensão do que o de 2020”.

“Não obstante as limitações quanto à disponibilização completa da informação orçamental e financeira, existe evidência de que a despesa por pagar dos municípios terá diminuído em 2021, quer ao nível dos passivos não financeiros, quer das contas por pagar”, aponta.

O mesmo relatório salienta que, por outro lado, a dívida já vencida e em atraso “terá permanecido ao mesmo nível de 2020, apesar de alguns municípios terem registado um agravamento deste indicador”.

Segundo a análise, o stock de pagamentos em atraso, que evidencia uma trajetória descendente desde 2012, fixou-se em 22 milhões de euros no final do ano passado, em termos consolidados, reduzindo-se em aproximadamente um milhão de euros.

No entanto, dá nota do aumento de pagamentos em atraso na despesa não efetiva em cerca de oito milhões de euros, “que em 2021 se subsume ao atraso no reembolso de passivos financeiros”, que diz respeito em larga medida a atrasos no pagamento ao Estado de empréstimos ao município de Vila Real de Santo António.

O CFP indica que entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, o número de municípios com pagamentos em atraso terá aumentado de 60 para 63.

Contudo, cerca de quatro quintos dos 308 municípios não apresentavam quaisquer pagamentos em atraso no final daquele ano, ou seja, um total de 245 municípios.

Administração Local gastou 310,8 milhões no combate à pandemia em 2021

A despesa da administração local com medidas de combate à pandemia aumentou para 310,8 milhões de euros em 2021, uma subida de 99,4 milhões de euros face ao anterior, indicou esta quarta-feira o Conselho das Finanças Públicas.

O CFP assinala que o total da despesa efetiva da administração local com medidas Covid-19 ascendeu a 310,8 milhões de euros em 2021, o que compara com os 211,4 milhões registados em 2020.

A maior fatia desta despesa pertence aos apoios sociais às famílias, que ascendeu a 109,6 milhões de euros, quando no anterior se tinha fixado em 63,4 milhões de euros.

Já os equipamentos de proteção individual, medicamentos e outros, que em 2020 tinham representado o montante mais elevado (102,8 milhões de euros) fixou-se em 82,1 milhões de euros, enquanto os testes Covid representaram 6,6 milhões de euros.

Os dados do CFP indicam ainda que no que toca à saúde os equipamentos e outros foram gastos 25,1 milhões de euros, quando em 2020 foram de 22,4 milhões de euros.

Por sua vez, os apoios às empresas representaram 73,7 milhões de euros, quando em 2020 tinham ascendido a 18,4 milhões de euros.

A restante despesa distribui-se por 5,6 milhões de euros para outros encargos (3,3 milhões de euros em 2020) e por 8,1 milhões de euros para outros apoios (1,2 milhões de euros em 2020).

O CFP assinala que o impacto direto na despesa da administração local com medidas Covid-19 “foi superior ao verificado no ano de 2020 em 99 milhões de euros, contribuindo para o aumento da despesa”.

Deste modo, admitindo tudo o resto constante, sem este aumento de despesa decorrente de medidas Covid-19 “ter-se-ia verificado um excedente por parte dos municípios” em 2021, face ao défice de 15 milhões de euros registado.

Mais de quatro quintos dos municípios em equilíbrio financeiro em 2021 – CFP

O Conselho das Finanças Públicas indicou ainda que mais de quatro quintos dos 292 municípios que reportaram informação estavam em situação de equilíbrio financeiro no final de 2021, enquanto 16 se situavam acima do limite legal de endividamento.

A instituição indica que no final do ano passado, 259 dos 292 municípios para os quais se dispõe de informação, encontravam-se em situação de equilíbrio financeiro na ótica do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), quando em 2020 era de 253.

Por outro lado, acima do limite legal de endividamento no final de 2021 existiam pelo menos 16 municípios, caindo face aos 22 registados em 2020, ano em que aumentou face aos 19 de 2019.

Dos 16 apontados pelo CFP 11 encontravam-se num processo de recuperação financeira no âmbito do Fundo de Apoio Municipal: Alandroal, Alfândega da Fé, Cartaxo, Fundão, Nazaré, Nordeste, Paços de Ferreira, Portimão, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares e Vila Real de Santo António.

Os restantes cinco municípios, o CFP confirmou a adesão (obrigatória) à figura do saneamento financeiro, “com exceção do município de Lagoa (São Miguel, Açores), o qual ultrapassou o limite da dívida total em 2020, decorrente do reconhecimento como passivo financeiro de um contrato de arrendamento (em 15,7 milhões de euros), no seguimento de um relatório de auditoria do Tribunal de Contas (TdC)”.

Já o número de municípios com dívida abaixo do limite legal de endividamento ascendia a 276 dos 292, “um universo que representava cerca de 85% do total da dívida municipal”.

O relatório indica ainda que a dívida total dos municípios considerada para efeitos do limite legal terá diminuído 124 milhões de euros em 2021, uma vez que excluindo as dívidas não orçamentais e as exceções legalmente previstas para efeitos do respetivo limite, ascendendo a cerca de 3,6 mil milhões de euros no final do ano.

O CFP indica que em 2021, o conjunto das dívidas não orçamentais e objeto de exceção na lei reportadas pelos municípios terão aumentado em 22 milhões de euros, um montante inferior aos 79 milhões de euros registados em 2020.

“Apesar da redução global da dívida total considerada para efeitos do limite legal, 107 municípios terão registado aumentos que, no seu conjunto, ascenderam a cerca de 215 milhões de euros. Não obstante o acréscimo de dívida nesses municípios, este foi mais do que anulado pelo decréscimo observado nos restantes 185 (340 milhões de euros)”, refere.

Segundo o CFP, a redução da dívida foi transversal a todos os escalões e “terá sido mais intensa nos municípios mais endividados, ainda que a maior parte tenha ocorrido naqueles cujo rácio se encontra abaixo do limite legalmente previsto e que congregam a maior parte da dívida apurada”.

