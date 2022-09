Em atualização

Um campus escolar em Oakland, na California, EUA, foi palco de um tiroteio esta quarta-feira por volta das 12h45 (hora local, 20h45 em Lisboa). Segundo a ABC7, as autoridades policiais locais confirmaram a existência de seis feridos, sendo que três vítimas terão sido transportadas para o hospital.

O tiroteio ocorreu num prédio na Fontaine Street que tem várias escolas — incluindo Bay Area Technology School, a Rudsdale Newcomer High School e a Sojourner Truth Independent Study.

Multiple agencies are responding too a shooting at Sojourner Truth high school in East Oakland, California as police confirm At least 5 people have been shot with the gunman is still at large pic.twitter.com/QwsalHQG5U

À estação televisiva, o sargento Ray Kelly explicou que a situação já não está “ativa”. No Twitter, a polícia de Oakland disse que está a investigar o tiroteio e pediu à população para evitar aquela área neste momento.

As crianças, que podem ter idades compreendidas entre os 4 e os 18 anos, foram retiradas das escolas. De acordo com a ABC7, a Bay Area Technology School está a pedir aos pais para irem buscar os seus filhos na parte inferior da Fontaine Street, na Higher Ground Church.

The Oakland Police Department is investigating a shooting that occurred in the 8200 block of Fontaine Street.

We are asking our Community Members to please avoid the area at this time.

PIO is on the way to scene. Media we will update with staging area. pic.twitter.com/9zvmmW7lC3

— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) September 28, 2022