A cimeira de nove países do Sul da Europa prevista para sexta-feira, em Alicante, Espanha, foi adiada por o primeiro-ministro anfitrião do encontro, Pedro Sánchez, estar com Covid-19, anunciou esta quinta-feira o Governo espanhol.

Segundo uma nota do Governo de Espanha, Sánchez, que anunciou estar com Covid-19 no fim de semana passado, continua infetado com o vírus que provoca a doença e, “por precaução”, foi tomada a decisão de “adiar a realização da Cimeira MED-9”, em Alicante.

“Em breve, será comunicada uma nova data para este encontro”, disse o Governo espanhol.

Fazem parte do grupo MED-9 Portugal e oito países mediterrânicos da União Europeia (Espanha, França, Itália, Eslovénia, Grécia, Itália, Malta e Chipre).

O primeiro-ministro português, António Costa, tinha previsto estar em Alicante na sexta-feira para participar na cimeira, que tinha na agenda temas relacionados com a energia e a as regras fiscais na União Europeia, segundo fontes do Executivo espanhol.