O Kremlin anunciou que o Presidente russo, Vladimir Putin, vai assinar na sexta-feira um decreto a anexar formalmente as regiões do Donbass que votaram pela integração na Federação Russa. No mesmo dia, o homólogo ucraniano convocou também para sexta-feira uma reunião de emergência do Conselho Nacional de Segurança e Defesa.

O 218.º dia de guerra também ficou marcado pela descoberta de uma nova fuga de gás num dos gasodutos Nord Stream. A informação foi divulgada por um porta-voz da guarda-costeira sueca ao jornal Svenska Dagbladet, que deu conta de que a fuga foi detetada “no início da semana” — elevando assim para quatro o número de fugas encontradas.

A empresa que gere o gasoduto disse que espera que as fugas de gás no Nord Stream 1 parem na segunda-feira. Um porta-voz da Nord Stream AG disse à Reuters que por agora não é possível fazer uma previsão sobre as operações futuras até que os danos sejam avaliados.

“Até que haja resultados da avaliação dos danos, não podemos fazer previsões. A avaliação dos danos poderá ser feita no local assim que conseguirmos chegar à área. Neste momento, trata-se de uma zona restrita”, explicou.

