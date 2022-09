Em atualização

A Polícia Judiciária está, neste momento, a fazer buscas na Presidência do Conselho de Ministros. A notícia foi avançada pela CNN, e confirmada ao Observador por fonte da PCM, e existem suspeitas de corrupção e de crimes relacionados com a violação de regras à contratação pública a empresas privadas.

Além das buscas nos gabinetes da presidência do Conselho de Ministros, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ está também a realizar buscas domiciliárias.

O principal alvo das autoridades será o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, David Xavier, suspeito de obter benefícios pessoais, com recurso a subornos, a propósito de ajustes diretos na contratação de sistemas informáticos a uma empresa situada no norte do país.

Com formação na área da administração pública, David Xavier foi nomeado, em 2017, secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. Anos antes, em 2011, recebeu o prémio de boas práticas na administração pública, a propósito dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa.