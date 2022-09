O caso de Molly chegou a ser olhado como o ponto sem retorno: a partir da sua morte, muitos esperavam (começando pelo pai da jovem), que as redes sociais apertassem as regras de segurança para proteger crianças de interagirem com conteúdo inapropriado. No Reino Unido, a legislação pensada para esse efeito — a Online Safety Bill — nunca saiu do Parlamento. Nesta sexta-feira, cinco anos depois da morte de Molly Russell, adolescente de 14 anos, foi determinada a causa da sua morte: não foi suicídio, mas antes uma morte influenciada pelos conteúdos das redes sociais. A conclusão do inquérito judicial que decorria para investigar as circunstâncias da morte da jovem britânica foi revelada esta sexta-feira.

No final da investigação, Andrew Walker, médico legista, anunciou o muito esperado veredito: Molly morreu “de um ato de automutilação, enquanto sofria de depressão e dos efeitos negativos de conteúdo online”. As imagens e vídeos que Molly viu nos últimos meses da sua vida “não eram seguros” e “não deviam estar disponíveis para uma criança ver”.

Molly morreu em novembro de 2017 e, perante o que parecia ser um suicídio, a família procurou na internet, e nos sites que a jovem frequentava, o motivo que a teria levado a pôr fim à sua vida. A pegada digital revelou que a rapariga viu mais de 2.000 publicações sobre depressão, auto-mutilação e suicídio em redes como o Instagram e o Pinterest.

