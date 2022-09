O deputado social-democrata Firmino Pereira criticou a “falta de responsabilidade política” do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por assumir ter dúvidas sobre a necessidade de uma nova ponte de metro sobre o rio Douro.

Numa declaração, enviada esta quinta-feira à Lusa, o deputado do PSD Firmino Pereira critica o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por “vir agora colocar em causa um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Em causa estão as afirmações feitas na segunda-feira à noite por Rui Moreira que, confrontando pelo eleito da CDU Rui Sá durante a Assembleia Municipal do Porto, disse ter dúvidas se a nova ponte do metro “é necessária”.

A construção da nova ponte sobre o rio Douro, cujo projeto de conceção foi adjudicado a 3 de março ao consórcio liderado pelo Laboratório Edgar Cardoso, deverá arrancar na “primeira metade do próximo ano”.

A ponte permitirá a travessia do metro entre o Campo Alegre, no Porto, e o Candal, em Vila Nova de Gaia, “parte obrigatória” da linha Rubi que está orçada em 300 milhões de euros mais IVA e ligará as estações Casa da Música a Santo Ovídio.

A construção da nova ponte sobre o rio Douro suscitou contestação por parte de moradores e da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto devido à inserção no Campo Alegre, alegando que lesava “questões de defesa da paisagem e salvaguarda patrimonial”.

Para o deputado social-democrata, Rui Moreira deveria ter dado a sua opinião “legítima” ao longo do processo, considerando que agora “é completamente inapropriado”.

Afinal, o presidente da Câmara Municipal do Porto não participou na discussão estratégica que existiu até agora é o que se pode concluir (…). Onde esteve o presidente da Câmara do Porto, desde o lançamento do concurso e adjudicação em março deste ano da conceção e localização da nova travessia para o Metro?”, questiona.

Defendendo que “não se pode brincar com o futuro das pessoas”, e que as afirmações do autarca independente sobre a nova ponte são “pouco responsáveis” e “fora de contexto”, Firmino Pereira apela ao presidente da vizinha Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que “coloque ordem na casa” e defenda “os milhares de gaienses que serão beneficiados” por aquela infraestrutura.

“O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia não pode referir-se à gravidade das afirmações do presidente da Câmara do Porto como “não comento”. Tem de indignar-se e dizer que a solução foi estudada, existiu debate e não é a hora de brincarmos às pontes”, acrescenta.

Na segunda-feira à noite, Rui Moreira, que respondia às considerações feitas pelo eleito da CDU Rui Sá de que no Porto “se brinca às pontes”, disse novamente não concordar com a “localização, bitola ou altura” da nova ponte do metro entre Gaia e Porto, no âmbito do projeto da linha Rubi.