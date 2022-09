O Congresso do PSD votou há três meses num presidente para a Comissão Nacional de Auditoria Financeira (CNAF) — um dos sete órgãos nacionais do partido –, mas foi entretanto substituído sem que o partido o comunicasse aos militantes (pelas vias oficiais) ou à comunicação social. Pormenor: o homem que agora o substitui já esteve envolvido em casos polémicos no passado.

O presidente eleito em congresso foi o antigo chefe da Casa Civil de Cavaco Silva, Nunes Liberato, que, sabe o Observador, ficou apenas algumas semanas no cargo, saindo por razões pessoais — acabou por ser substituído por Almiro Moreira, tesoureiro da distrital do PSD/Aveiro, que desvalorizou o caso dos votos-fantasma nas diretas que decorreram na concelhia onde é também dirigente (Castelo de Paiva).

O nome do novo presidente foi colocado de forma discreta no site do partido, onde está a composição deste órgão nacional, mas não foi publicitado como se esperava num órgão com esta importância. Esta estrutura tem três membros e dois suplentes. Com a saída de Nunes Liberato subiu um dos suplentes. Para o lugar de Almiro Moreira foi Fernando Angleu (que era o terceiro da lista), que é o atual presidente da Gebalis. O terceiro elemento efetivo, que era suplente, é Nuno Serrano.

A Comissão de Auditoria Financeira (CNAF) é um órgão que se pronuncia “sobre o mérito e a legalidade da execução financeira do partido emitindo pareceres e formulando recomendações”. Mais: a CNAF tem como missão aprovar “as contas anuais do partido e as contas das campanhas eleitorais que envia para ratificação pelo Conselho Nacional.

Além disso, este órgão pode ainda “realizar as auditorias que considere necessárias a todas as estruturas do partido”. Quando deteta irregularidades financeiras, a CNAF tem o dever de as participar ao Conselho de Jurisdição Nacional. O Observador tentou contactar Nunes Liberato e Almiro Moreira, mas não foi possível até à saída deste artigo.