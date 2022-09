É tão bom ser diferente

Lembro-me de dizer que não tinha a certeza se este novo DS 4 era um hatchback, um crossover ou um SUV coupé, também conhecido com CUV. Agora, depois de passar uns dias ao volante, mantém-se a dificuldade em rotular este modelo que é capaz de vestir diferentes toilettes. Seja num passeio em família com o carro cheio, numa ida à praia para apanhar umas ondas ao fim da tarde ou numa viagem de negócios de fato e gravata, no DS 4 chegamos sempre em grande estilo e sem sinais de cansaço. O conforto a bordo e as ajudas à condução tornam mesmo tudo mais fácil, tanto em viagem como no trânsito citadino.

O DS 4 é mais largo e mais alto que as berlinas comuns do segmento premium, apresentando um visual distinto e arrojado, de linhas apuradas, com uma silhueta atlética e dinâmica. À chegada somos recebidos pela coreografia luminosa dos faróis LED que acompanha os puxadores escamoteáveis, uma novidade neste segmento, ativada pelo sensor RF instalado na chave que pode assim ficar sempre no bolso.

Por dentro

No interior, esta versão Performance Line oferece bancos ergonómicos com apoio envolvente e função de massagem, muito útil em viagens mais longas. A consola central larga e elevada é revestida a Alcantara®, assim como o tablier e outras zonas nas portas. As costuras alinhadas e a textura do material contribuem bastante para o requinte do habitáculo desenhado ao estilo cápsula, onde os ecrãs são protagonistas a par dos comandos e botões em alumínio com padrão guilhoché.

O painel de instrumentos digital de sete polegadas é acompanhado por um ecrã touch de 10 polegadas, ao centro. Junto ao comando da caixa de velocidades há ainda um display touch mais pequeno, que permite selecionar e configurar opções no sistema principal, como se fosse um track pad. Dada a funcionalidade redundante, acaba por ser mais um exercício de estilo que contribui para a atmosfera sofisticada do interior do DS4, onde também encontramos espaços de arrumação discretos, um deles com duas entradas USB-C e base de carregamento sem fios para smartphones.

Cascais, café e nada de gasolina

Pressionamos o botão de arranque do motor e continuamos a ouvir o silêncio que se prolonga ao longo da viagem até Cascais, pela estrada marginal. A autonomia elétrica deste DS 4 E-TENSE ronda os 60 km e isso significa que é possível passar longos períodos sem ir abastecer a uma bomba de gasolina, desde que as viagens diárias não ultrapassem aquela distância. Tomando o nosso exemplo, podemos pendular entre Lisboa e Cascais sempre em modo elétrico, garantindo que no final do dia carregamos a bateria enquanto estiver parado, numa tomada convencional ou num posto de carregamento. Vale a pena notar que a carga máxima da bateria é alcançada em menos de duas horas se usarmos uma wallbox de 7kW.

O motor híbrido plug-in de 225 cv alia as baixas emissões, na ordem de 30g CO2/km, aos baixos consumos de gasolina, especialmente tendo em conta a potência e as prestações do conjunto. Neste capítulo, os diferentes modos de condução permitem conhecer as múltiplas personalidades do DS 4, desde o funcionamento mais económico até ao desportivo, que permite explorar a potência e dinâmica do modelo. A caixa automática de oito velocidades é fluida e ajustada a cada modo de condução, podendo ser comandada manualmente a partir das patilhas no volante.

Enquanto fazemos a Marginal, em modo 100% elétrico, comprovamos as capacidades autónomas deste carro que é capaz de guiar sozinho, pára e volta a arrancar em trânsito congestionado, mantendo o posicionamento preciso na faixa de rodagem. O DS DRIVE ASSIST 2.0 integra cruise control adaptativo, função de ultrapassagem semiautomática, adaptação da velocidade em curva e aviso antecipado dos limites de velocidade exibidos nos sinais de trânsito. Por questões de segurança, um sensor de aderência das mãos ao volante garante que o condutor está atento e a controlar a direção.