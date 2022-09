Andrés Vicente, CEO da Ericsson Ibéria, esteve em Portugal para um evento da companhia, que teve como objetivo demonstrar o potencial do 5G, a quinta geração de redes móveis, e alguns estudos de caso sobre o que pode fazer. Da indústria à logística, sem esquecer o entretenimento, o responsável da empresa de equipamentos para infraestrutura de rede sublinha que Portugal não pode correr o risco de ficar para trás no 5G.

“Portugal é parte da Europa e a Europa está a ficar para trás em relação ao resto do mundo na implementação do 5G. A Europa está bastante atrasada”, diz, em conversa com o Observador. “A Europa está atrasada devido a muitas razões, a principal é que está fragmentada do ponto de vista da regulação”, contextualiza. Além disso, o facto de haver um elevado número de operadores de telecomunicações no Velho Continente, especialmente em comparação com mercados como Estados Unidos ou a China, também dificultam o processo, defende este responsável.

“Isso significa que o investimento está bastante fragmentado na Europa e o retorno de capital das operadoras de telecomunicações é muito mais baixo do que noutras áreas. Isso é um ponto-chave e acho que é intrínseco ao modelo de negócio e à regulação na Europa”, explica Andrés Vicente. E puxa dos números para referir os níveis mais elevados de implementação do 5G noutros mercados: enquanto a União Europeia e o Reino Unido têm níveis de implementação de 20%, os EUA contam com 65% da população coberta por 5G, enquanto na Austrália os números são também mais elevados, na ordem de 75%. E, neste último caso, Andrés Vicente realça que nem é “um país com longa história de tecnologia”.

