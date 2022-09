Foi com ventos superiores a 130 km/hora que o furacão Ian chegou à Carolina do Sul. Eram 14h05 de sexta-feira (19h05 em Lisboa) quando tocou na costa perto de Georgetown, depois de ter deixado um rasto de destruição no estado da Florida. As primeiras previsões apontam para que o Ian passa a sistema pós-tropical, com os ventos fortes a diminuir à medida que avança para o interior do país.

Apesar de se prever uma diminuição da intensidade, a Carolina do Sul estará debaixo de fortes chuvas e rajadas de vento. Logo ao fim da primeira hora, a imprensa dos EUA dava conta que dois cais tinham desabado devido à passagem do Ian.

#Ian makes landfall along the #SouthCarolina coast as a category 1 hurricane. pic.twitter.com/zdYn0aU0dx — Jeremy Nelson (@jnelsonWJCL) September 30, 2022

O primeiro foi o cais de Pawley’s Island (norte de Charleston), o segundo o de Cherry Grove. Numa publicação no Twitter, a polícia de Pawley’s Island anunciou que os destroços estão a ser levados pela água, em direção ao sul.

The end of the Pawleys Island pier has collapsed & is floating south. pic.twitter.com/ajJsWeXWfN — Pawleys Island PD (@PawleysIslandPD) September 30, 2022

Biden. Mais de 100 pessoas já foram resgatadas na costa sudoeste da Florida

A “maior equipa” de especialistas em busca e resgate da história recente foi enviada para a Florida para lidar com os estragos feitos pela passagem do furacão Ian, anunciou, esta sexta-feira, o Presidente dos EUA. “A guarda costeira foi mobilizada. Seis aeronaves, 18 navios e tripulações de resgate, 16 helicópteros de resgate” também estiveram na quinta e na sexta-feira no local, anunciou Joe Biden.

Mais de 100 pessoas foram resgatadas com a ajuda das corporações locais. “Ordenei que todas as ações possíveis sejam tomadas para salvar vidas e ajudar os sobreviventes, porque cada minuto conta. Não é apenas uma crise para a Florida. É uma crise americana. Estamos todos juntos nisso”, disse o chefe de Estado.

O problema seguinte é a Carolina do Sul, onde o furacão já chegou. Aos moradores daquele estado, Biden deixou uma mensagem: “Por favor, ouçam todos os avisos e todas as instruções de todas as autoridades locais e sigam-nas.”

A ajuda será enviada para a Carolina do Sul tão rápido quanto possível, explicou o Presidente. “Na noite passada, recebi um pedido de declaração de emergência do governador Henry McMaster, que aprovei imediatamente, assim como fiz para a Florida. Isso permite financiamento federal imediato para o estado abrigar pessoas e fornecer outros apoios essenciais.”

Cidades vão levar “meses, anos” a ser reconstruidas

Sublinhando que o furacão Ian estará “provavelmente entre os piores na história do país”, Joe Biden afirmou que a ajuda irá continuar a chegar à Florida enquanto for necessária.

“Estamos a começar a ver a escala da destruição”, disse o Presidente. “Vai levar meses, anos para reconstruir. Os nossos corações estão com todas aquelas pessoas cujas vidas foram absolutamente devastadas pela tempestade. O coração da América está literalmente partido.”