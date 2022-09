Depois de ter assinado os decretos nos quais reconhece a “soberania e independência” de Kherson e Zaporíjia, Vladimir Putin prepara-se para anunciar a anexação das duas regiões ucranianas, assim como de Donetsk e Lugansk, numa celebração marcada para esta sexta-feira.

É um novo desenvolvimento na guerra na Ucrânia, que vai agora no 219º dia de batalha, marcado por um ataque aéreo que vitimou 23 pessoas que seguiam numa caravana humanitária para Zaporíjia.

A cerimónia do Kremlin para a anexação ilegal das regiões está agendada para as 13h de Lisboa, mais duas horas em Moscovo. O discurso iminente do chefe de Estado russo motivou Volodymyr Zelensky a convocar uma reunião urgente do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia ainda esta sexta-feira.

Mais tarde, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) também irá votar uma resolução a condenar os referendos realizados nessas quatro regiões ucranianas.

Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia e veja aqui o que de mais relevante aconteceu ao longo do dia.

O que aconteceu durante a manhã?

Pelo menos 23 pessoas morreram e 28 ficaram feridas depois de uma caravana humanitária com carros que transportavam civis ucranianos ter sido atingida por mísseis nas proximidades de Zaporíjia, anunciou o governador da região, Oleksandr Starukh. As vítimas eram ucranianos que estavam a caminho de regiões ocupadas pelos russos para retirarem os familiares.

Volodymyr Zelensky já reagiu ao ataque aéreo, classificando os russos de “escória sanguinária” e prometendo vingança: “Vão definitivamente responder por cada vida ucraniana perdida”. “O inimigo enfurece-se e procura vingança pela nossa firmeza e os seus fracassos. Cinicamente destrói ucranianos pacíficos, porque perdeu tudo o que é humano há muito tempo”, acusou o Presidente da Ucrânia.

Os ministros da Energia da UE chegaram a acordo, em Bruxelas, sobre uma intervenção de emergência que inclui uma contribuição solidária sobre os lucros excecionais de empresas do setor energético. Os ministros da Energia encontraram-se em Bruxelas esta manhã para uma reunião extraordinária do Conselho da União Europeia. Também receberam atualizações sobre as fugas nos gasodutos Nord Stream.

Já chegou a Donetsk o primeiro grupo de cidadãos russos recrutados para batalhar na Ucrânia depois de Vladimir Putin ter anunciado uma mobilização militar parcial. De acordo com a mensagem da Milícia Popular da República de Donetsk no Telegram, o grupo vai receber “um curso intensivo de treino de combate, que leva em conta a experiência das batalhas dos últimos meses”.

A missão permanente da Rússia junto das Nações Unidas criticou o secretário-geral da ONU por usar “dois pesos e duas medidas” ao condenar a anexação de territórios ucranianos. E acusa António Guterres de executar um “ataque tão direto ao direito fundamental de autodeterminação expresso pela população das regiões de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia”.