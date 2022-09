O município de Oeiras, no âmbito do projeto “Oeiras Move”, vai colocar em funcionamento a partir de outubro uma rede de 200 pontos de partilha de trotinetes elétricas dispersos pelo concelho.

Este é apenas o início do caminho a que o município de Oeiras se propôs no âmbito da mobilidade suave, prevendo-se que este número de pontos de partilha possa aumentar, consoante as necessidades identificadas”, lê-se num comunicado da Câmara.

Para que as trotinetes não constituam um constrangimento na via pública, a autarquia assegura que será ainda efetuada uma fiscalização ativa do cumprimento das regras de utilização, que obrigam a que as trotinetes sejam estacionadas nos espaços identificados.

Em 2023, o município prevê ainda implementar o primeiro sistema de “bikesharing” (partilha de bicicletas), com cinco estações espalhadas pela “ciclovia empresarial”, que liga Paço de Arcos aos parques empresariais da Quinta da Fonte e Lagoas Park, bem como ampliar a rede de ciclovias, atualmente com 17 quilómetros, em cerca de 50 quilómetros.

Estas iniciativas fazem parte do projeto “Oeiras Move”, criado pela Parques Tejo e que pretende melhorar o estacionamento, a rede transportes e a mobilidade dentro do município.