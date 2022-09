As empresas perspetivam aumentar em 15,6% as exportações de bens este ano face a 2021, segundo um inquérito divulgado esta sexta-feira pelo INE, que revê em alta de 9,1 pontos percentuais a primeira previsão efetuada em novembro passado.

De acordo com os resultados do Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB) efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “esta revisão resulta da atualização das expectativas para as exportações intra-União Europeia (UE, em +10,1 pontos percentuais, para 16,1%) e extra-UE (+6,8 pontos percentuais, para 14,5%).

Por Grandes Categorias Económicas (CGCE), destacam-se os aumentos esperados nas exportações de fornecimentos industriais não especificados noutra categoria (+17,4%, correspondendo à maior revisão face à previsão efetuada em novembro, +12,4 pontos percentuais) e de máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios (+16,4%).

Segundo o instituto estatístico, esta revisão das previsões de evolução das exportações em 2022 “é consistente com a informação do comércio internacional de bens (para os primeiros meses do ano), que aponta, aliás, para uma variação nominal ainda mais acentuada (+25,1%), decorrente de um aumento de quantidade mas também, em grande medida, do forte crescimento de preços que se terá intensificado ao longo de 2021 e ampliado nos primeiros meses de 2022, mas sinalizam uma segunda parte do ano menos dinâmica”.

“Estas perspetivas mais conservadoras das empresas quanto às suas exportações de bens para o resto do ano de 2022 podem refletir uma atitude cautelosa sobre os desenvolvimentos do enquadramento internacional que poderão determinar, nomeadamente, uma contração súbita da procura”, explica.

No inquérito, cujos resultados foram divulgados esta sexta-feira pelo INE, foi solicitada às empresas uma atualização da evolução esperada nas exportações de bens em 2022 indicada em novembro de 2021.