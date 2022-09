Paula Marques, que no executivo de Fernando Medina tutelava a pasta da Habitação na cidade, tem fundados receios de que as candidaturas às linhas de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estejam em risco de falhar graças aos atrasos que existem na discussão das propostas apresentadas na autarquia.

A 14 de setembro, quando a Câmara de Lisboa reuniu pela primeira vez depois das férias de verão, Paula Marques alertou para a necessidade de o município se candidatar a uma das linhas de financiamento que abriria no dia seguinte e cujo objetivo é a requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais.

Para garantir que o município avançava mesmo, deu entrada de uma proposta nesse sentido. Ora, acontece que, depois de ultrapassado o prazo para ser levada a reunião de Câmara, ainda não existe qualquer previsão de agendamento. Problema: o prazo para as candidaturas termina dentro de duas semanas.

Ao Observador, Paula Marques recorda que a “época invernosa se aproxima e que continua a existir um grande número de sem-abrigo e pessoas deslocadas na cidade de Lisboa que precisa de respostas”, para as quais podia contribuir a atribuição de fundos através, precisamente, desta linha de financiamento do PRR.

A vereadora independente, eleita pelos Cidadãos por Lisboa, reconhece que a proposta mereceu a “sinalização da vereadora Laurinda Alves”. De acordo com Paula Marques, a vereadora de Moedas “disse que o executivo também estava atento à questão da candidatura”. “A apresentação da proposta que foi bem aceite, foi sinalizado da parte do executivo que é uma prioridade e que já estavam a equacionar”, recupera a independente.

Preocupada com a hipótese de que se esgote o prazo para que o município de Lisboa possa concorrer à linha de financiamento, Paula Marques pressiona agora o executivo a arrepiar caminho e nota que “a próxima reunião acontecerá já muito próximo do fecho das candidaturas”. “Esta não é uma oportunidade que a autarquia possa perder.”