O bispo da Diocese de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que na altura estava à frente da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, está a ser investigado pela possível “comparticipação em encobrimento” de casos de abusos de menores de um orfanato liderado por um padre dehoniano, em Moçambique. Num vídeo gravado em dezembro de 2021 e a que a TVI teve acesso, uma alegada vítima deu o seu testemunho sobre os abusos sexuais que sofreu, no orfanato.

Nesse relato, gravado em dezembro de 2021, a alegada vítima explica que entrou no seminário com nove anos e foi aí que começou a ser abusado sexualmente. O primeiro abuso ocorreu “num domingo”, no quarto de um padre italiano, que é visado na denúncia enviada há 11 anos a José Ornelas.

Existem ainda relatos que dão conta de que as crianças eram deixadas sem comida e que só podiam alimentar depois de cederem aos abusos. O jovem que contou como foi abusado por um padre italiano foi o único que decidir falar. Todas as outras vítimas — que ao todo serão 40 — decidiram ficar em silêncio.

Não vemos a hora de sentá-los no tribunal e isto acabar de uma vez”, disse o jovem que, pouco depois de ter gravado o depoimento a que a TVI teve acesso, morreu.

Por sua vez, João Oliveira, o autor da denúncia ao bispo, questionou, em declarações à mesma televisão, “como é que se pode pedir a uma criança, num sítio em que a escolha é ser abusado sexualmente ou ficar na rua e morrer à fome, que tenha a coragem de vir a público dizer que o padre que lhe dá de comer, que o padre lhe oferece a ilusão da escola e a ilusão de um futuro melhor, o está a fazer mal”.

A primeira queixa dos abusos sexuais chegou a José Ornelas em 2011. Três anos mais tarde, o bispo disse que não sabia de qualquer denúncia e que, pelo menos durante o seu tempo de gestão da Congregação, a si não tinham chegado.

Os casos denunciados a José Ornelas terão sido geridos apenas internamente, com a aberta de um inquérito interno — não existindo registo do mesmo por ter sido “informal”.

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima alegou ainda que a queixa era somente sobre um padre italiano que pertencia à congregação moçambicana e não à portuguesa. Porém, a queixa original fala em mais do que um padre, incluindo Ilario Verri, que pertencia à congregação portuguesa e era diretor da escola no Gurué.

Ilario Verri foi investigado pela justiça italiana, mas o caso foi arquivado. Em Portugal, o caso passou pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas também foi arquivado porque os crimes ocorreram em Moçambique, onde a lei portuguesa não pode ser aplicada.

Agora, o caso encontra-se a ser investigado e analisado pelo Ministério Público de Braga e pelo o Departamento de Investigação e Ação Pena de Lisboa.