Logo à cabeça, uma das maiores rivalidades de Inglaterra tendo em conta a proximidade geográfica na zona do norte de Londres. Depois, o atual momento dos dois conjuntos que colocava a liderança em discussão (o Arsenal com seis vitórias em sete jogos e 18 pontos, o Tottenham com cinco vitórias e dois empates e 17 pontos). Por fim, aquilo que se passou na última época, quando os gunners já andavam a experimentar o seu melhor fato para o regresso à Champions mas acabaram por ser os spurs colocarem a nu todas as fragilidades de uma equipa que voltou a falhar o assalto aos quatro primeiros lugares. Mais ingredientes para o regresso da Premier League não poderiam existir e as atenções estavam no Emirates.

“Se aprendemos com esse desaire frente ao Tottenham? Sim. O contexto agora é diferente, podemos ir para jogo com muitas circunstâncias diferentes a nível de jogadores que podiam estar ou não disponíveis para esse encontro. Tirámos lições, seguimos em frente”, destacara Mikel Arteta, espanhol que tem andado num carrossel de emoções e estados desde que trocou o papel de número 2 de Pep Guardiola pelo desempenho como número 1 de um Arsenal que voltou a acreditar e que chegava com um triunfo frente ao Brentford resolvido cedo que estancou a única derrota da época até ao momento em Old Trafford.

