O Nápoles confirmou este sábado a liderança na Liga italiana de futebol, ao receber e bater o Torino por 3-1, em jogo da oitava jornada da competição.

Os napolitanos chegam aos 20 pontos, mais três que a Atalanta, que domingo recebe a Fiorentina e só passará para a frente do campeonato se ganhar por cinco ou mais golos de diferença.

Os números do Nápoles são impressionantes, esta época, no campeonato, com seis vitórias, dois empates e ainda nenhuma derrota.

No estádio Diego Armando Maradona, os pupilos de Luciano Spalletti voltaram a demonstrar um grande momento de forma, que rendeu três golos na primeira parte, através do internacional camaronês André-Frank Zambo Anguissa (seis e 12 minutos) e do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (37).

O Torino ainda reduziu na primeira parte, pelo paraguaio Arnaldo Zanabria, aos 42 minutos.

O internacional português Mário Rui foi titular no Nápoles, sendo substituído aos 80 minutos, pelo uruguaio Mathias Olivera, no que foi a troca direta de laterais esquerdos.

A oitava jornada do campeonato prossegue ainda neste dia, com o “choque” entre o Inter e a Roma, de José Mourinho, e a visita do AC Milan, campeão em título, a Empoli.