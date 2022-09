Samuel Costa, diretor desportivo da equipa feminina do Famalicão, foi alvo de denúncias de assédio sexual a jogadoras, num caso que levou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um processo disciplinar. O Observador teve acesso a uma das mensagens enviadas por Samuel Costa que levaram à apresentação de uma denúncia.

A troca de mensagens escritas através da rede social Facebook remonta à época desportiva 2020/21, quando Samuel Costa estava a desempenhar funções no V. Guimarães e antes de rumar ao Valadares Gaia e depois ao Famalicão, onde está atualmente. Ao que o Observador conseguiu apurar, o diretor desportivo estava a falar com uma jogadora sobre uma outra atleta do plantel, referindo a intenção de “fazer-lhe muito sexo oral” . “Só penso numa coisa quando a vejo”, acrescentou. Na imagem, é possível ver o nome e a fotografia de Samuel Costa enquanto remetente das mensagens, a partir da sua conta oficial na rede social, sendo que as jogadoras envolvidas no caso não querem ser identificadas.

