Mais uma sondagem, da Aximage, coloca a soma dos partidos à direita do PS acima dos partidos à esquerda. Com os dois principais partidos separados por apenas quatro pontos, o crescimento do PSD é notório (30,9%) enquanto o PS perde cada vez mais força (34,5%), indicam os dados do inquérito feito para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF

O Chega continua isolado no terceiro lugar (8,9%) seguido da Iniciativa Liberal (6,7%). Ainda mais distantes encontram-se o Bloco de Esquerda (3,8%), CDU (3,2%), o PAN (3%), Livre (2,1%) e CDS (1,9%).

Em termos de comparação, a sondagem citada pela mesma fonte, revela que os socialistas perdem pouco mais de um ponto percentual face ao mês de julho, e sete em relação a janeiro.

Já o barómetro de setembro da Intercampus indicou que, caso as eleições se realizassem neste dia, o líder socialista não iria conseguir renovar a maioria absoluta. As intenções de voto no PS caíam para 30,6% com a distância ao PSD a encurtar para 24,7% dos inquiridos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dados mais recentes da Aximage reforçam este cenário pelo que a bancada parlamentar valeria 44% do total de deputados, enquanto os três partidos mais à direito ganham peso e somariam 47%.

Na passada sexta-feira, uma sondagem realizada pelo ICS/ISCTE, para o jornal Expresso, revelava que quase metade dos inquiridos (49%) considerava o Governo “mau” ou “muito mau”.

Nas perguntas colocadas aos pensionistas, 61% “vê com maus olhos” a medida de antecipação de “meia pensão” a pagar em outubro para combater a inflação, mas que terá um efeito penalizador na atualização das reformas a partir de 2024. Essa oposição refletiu-se no desgaste do PS junto do eleitorado mais velho. A sondagem Aximage aponta que os socialistas ainda ultrapassam o PSD nos inquiridos com idade igual ou superior aos 65 anos, no entanto, a diferença entre os dois partidos caiu de nove para três pontos