A cores, a olhar para a câmara, e numa versão em preto e branco, de perfil — em qualquer dos casos, sempre de mãos dadas, uma imagem de união que se vai se tornando recorrente sempre que protagonizam alguma aparição pública. Coube ao fotógrafo britânico de origem nigeriana Misan Harriman captar os Sussex no passado dia 5 de setembro, durante a visita do casal ao Reino Unido, e três dias antes da notícia da morte de Isabel II. Harry e Meghan foram fotografados no âmbito do evento One Young World, um encontro de jovens líderes, realizado em Manchester que contou com a intervenção da duquesa. As duas novas imagens foram agora partilhadas com o público.

De acordo com a revista Vogue, Markle escolheu para este momento uma blusa de laçada e umas calças vermelho vivo da marca de luxo eco-consciente Another Tomorrow, enquanto o príncipe optou por um fato azul escuro.

A relação com Harriman, de 45 anos, é anterior a este momento. Em junho, o fotógrafo assinava as imagens do aniversário de Lilibet, a filha mais nova dos duques, uma festa que teve como cenário Frogmore Cottage, a antiga residência do par em Windsor, antes da partida para os EUA.

A divulgação das imagens surge apenas dois dias depois de a família real britânica ter partilhado uma nova imagem do rei Carlos III, acompanhado pela rainha consorte, Camilla, e ainda pelos novos príncipes de Gales, o casal William e Kate Middleton. A reunião dos elementos mais destacados do clã real (que surgem todos de negro) foi testemunhada pela lente do fotógrafo Chris Jackson, no passado dia 18 de setembro, no Palácio de Buckingham, onde o novo monarca deu uma receção inserida no programa das cerimónias fúnebres da Rainha.