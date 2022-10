Mais de 200 mil pessoas foram incorporadas no Exército da Rússia depois do anúncio da mobilização parcial no país, a 21 de setembro, para combater na Ucrânia, disse esta terça-feira o ministro da Defesa russo.

Oficialmente, a mobilização ordenada pelo chefe de Estado Vladimir Putin deve recrutar 300 mil reservistas (com experiência militar ou competências consideradas úteis).

O treino do pessoal que integra as (novas) unidades foi realizado em 80 quartéis e seis centros de formação“, disse o ministro da Defesa, Sergei Choigu, após uma reunião do governo, em Moscovo.

O ministro disse que os “recrutas” vão ser enviados para as frentes de combate integrados em unidades que já combateram na Ucrânia desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com Choigou, “um número importante” de pessoas apresentaram-se voluntariamente nos postos militares, em todo o país, antes de receberem a ordem oficial de mobilização.

A mobilização suscitou inquietação na Rússia, com manifestações de protesto em algumas regiões.

Paralelamente, milhares de homens abandonaram o país temendo a incorporação militar.

Esta terça-feira, o ministro da Defesa voltou a afirmar que os soldados que cumprem neste momento período de serviço militar obrigatório não vão ser enviados “para a frente ucraniana”.

As autoridades russas iniciaram este mês o “recrutamento de outono” que deve mobilizar 120 mil mancebos no serviço militar obrigatório.