Um tribunal russo multou a vencedora do concurso de beleza Miss Crimeia 2022, Olga Valeyeva, em 40,000 rublos, cerca de 678 euros, por ter cantado uma música patriótica ucraniana. Em causa está um vídeo publicado no Instagram no qual Olga Valeyeva e uma amiga surgem a cantar a música “Oy u luzi chervona kalyna” (“No prado há uma kalyna vermelha”), noticia a Ria Novosti. A agência estatal russa refere que a canção “é considerada, em particular, um hino do exército insurgente ucraniano e do batalhão Azov”.

Segundo o jornal independente russo Meduza, as duas mulheres foram acusadas de “desacreditar as Forças Armadas” russas e difundir propaganda para uma organização extremista. Enquanto Valeyeva foi multada, a amiga foi condenada a dez dias de prisão. A mulher terá recebido uma sentença mais leve porque tem crianças pequenas.

Um vídeo entretanto publicado pelo Ministério do Interior da Crimeia mostra, segundo o Meduza, as mulheres a pedirem desculpa por terem cantado a música.

“Eu não sabia e não me apercebi de que [a canção] tinha um carácter nacionalista e definitivamente não queria disseminar propaganda ao cantá-la”, disse uma das mulheres, de acordo com uma tradução do The Guardian. Antes disso, Valeyeva já tinha deixado no Instagram uma publicação onde dizia que não tinha a intenção de que “magoar ninguém”.

Só cantamos uma música ucraniana. Pensamos que era apenas uma canção que conhecíamos há muito tempo.”

No mês passado, o líder da Crimeia nomeado por Moscovo, Sergey Aksyonov, alertou que as autoridades iriam reagir duramente nestas situações, após a música “Oy u luzi chervona kalyna” ter sido tocada num casamento. “Cantar este tipo de hinos nacionalistas, especialmente durante a operação militar especial – será punido”, garantiu Aksyonov. As pessoas que o façam estarão a agir como “traidores”, acrescentou.

A música faz parte do folclore ucraniano, mas ganhou maior notoriedade com a divulgação de um vídeo no qual Andriy Khlyvnyuk, cantor da banda ucraniana Boombox e que se juntou às Forças Armadas, aparece fardado e de arma ao ombro a cantá-la na Praça Sofiyskaya, em Kiev, em março.

Entretanto, os Pink Floyd usaram um excerto da música no single “Hey Hey Rise Up”, a primeira gravação conjunta da banda em 28 anos, cujos receitas se destinam a uma organização não-governamental que apoia refugiados.