Um homem, de 56 anos, detido por alegado abuso sexual de dois irmãos, de três e oito anos, num parque infantil na Área Metropolitana do Porto, em julho, ficou em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ descreve que o suspeito é “fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças”.

Esta polícia de investigação revela, sem especificar a localização, que os factos remontam a julho e terão ocorrido num parque infantil na Área Metropolitana do Porto.

Os dois irmãos são filhos de estrangeiros.

O arguido, aproveitando-se do facto de as vítimas se encontrarem sozinhas num parque infantil próximo de casa, abordou as crianças com o propósito concretizado de as molestar sexualmente”, descreve a PJ.