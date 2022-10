CAMP ’22

Morgado do Quintão, 8400 Lagoa, Algarve. Tel.: 965 202 529. De 7 a 9 de outubro, a partir das 14 horas. A partir de 20€.

Para ver concertos rodeado por vinhas: CAMP’22 é um “não-festival”, que acontece numa vinha em Lagoa, no Algarve, e que reúne música, conversas, workshops, comida e, claro, vinho. De 7 a 9 de outubro, na primeira edição deste “encontro entre música e cultura” promovida pela Morgado do Quintão, conte com um concerto de Carminho, na sexta-feira, com Bruno Pernadas, no sábado, e com Mário Laginha, no domingo. Com o mote “Terra, Sentido e Beleza” — e com a serra de Monchique em pano de fundo — aproveite também para assistir às talks, que incluem nomes como Lourenço Lucena, sensorialista, Maria Manuel Restivo, antropólogo, Rita Castel’Branco, arquiteta e urbanista, Mónica Franco, fundadora do Movimento Bloom, uma ONG ambiental, Raquel Marinho, autora do projeto “Poema Ensina a Cair”, ou Isabel Saldanha, fotógrafa. As provas de vinhos Morado do Quintão têm lugar todos os dias, entre as 16h e as 17h. Veja aqui o cartaz completo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.