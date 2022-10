Os preços das habitações aumentaram, no segundo trimestre do ano, 9,3% na zona euro e 9,9% na União Europeia (UE), face ao período homólogo, segundo dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com os primeiros três meses do ano, os preços das casas avançaram 3,2% na zona euro e 3,1% na UE.

O indicador avançou, na comparação com o segundo trimestre de 2021, em todos os Estados-membros e, em 16 deles, subiu mais de 10%, com os principais aumentos a serem registados na Estónia (27,4%), na República Checa (23,1%), a Hungria (22,8%) e na Lituânia (22,1%).

As menores subidas homólogas dos preços das habitações observaram-se, por seu lado, em Chipre (2%), na Finlândia (2,2%) e na Dinamarca (2,8%).

Já face ao primeiro trimestre, entre abril e junho, os maiores aumentos dos preços das casas foram registados na Estónia (8,0%), na Lituânia (5,9%) e na Letónia e Eslováquia (5,5% cada).

Já os menores agravamentos do indicador foram observados na Suécia (0,5%), na Finlândia e na Bélgica (1,3% cada).

Em Portugal, os preços das habitações subiram 13,2% na variação homóloga e 2,9% na comparação em cadeia.