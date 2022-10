O presidente da concelhia do Partido Socialista (PS) de Faro foi reeleito para o cargo com 114 votos nas eleições disputadas na sexta-feira à noite, num ato eleitoral a que concorreram duas listas, disse este sábado o próprio à Lusa.

A estas eleições apresentaram-se duas listas: a lista A, liderada por Adérito Silva, e a Lista B, com Leonel Morgadinho, que obteve 69 votos.

No ato eleitoral, que decorreu na sexta-feira entre as 18:00 e as 22:00, na sede do partido em Faro, participaram 186 militantes de um universo de 215 inscritos com capacidade eleitoral.

Em declarações à agência Lusa, Adérito Silva disse que a sua recondução no cargo permitirá “dar continuidade ao trabalho iniciado há dois anos, nomeadamente reforçar a política de proximidade e a criação do conselho consultivo composto maioritariamente por académicos da universidade do Algarve”.

“Ao nível do reforço da política de proximidade temos planeadas visitas a intituições de solidariedade e outras do concelho, ao mesmo tempo que iremos dar atenção a outros problemas da sociede”, reforçou.

De acordo com Adérito Silva, a sua gestão “vai estar também atenta às questões e problemas da habitação, náutica, mobilidade e ordenamento do território, sem esquecer a requalificação da zona ribeirinha do Bom João, parte importante da cidade de Faro”.