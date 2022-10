O presidente da Câmara de Almodôvar (Beja), António Bota, foi esta sexta-feira reeleito presidente da Comissão Política Concelhia do PS, depois de derrotar Lucinda Jorge, que foi sua vice-presidente na autarquia até dia 5 de setembro.

António Bota foi eleito com 81 votos, contra os 74 votos conquistados por Lucinda Jorge, que encabeçava a lista B.

Em declarações à agência Lusa, António Bota disse que o seu objetivo passa agora por “voltar a unir o partido” em Almodôvar.

Duas listas são demais, o nosso opositor está lá fora” e esta foi uma “situação desagradável pelas trocas de galhardetes que me fizeram”, acrescentou.

António Bota frisou ainda que nos próximos dois anos vai tentar “voltar a dignificar o PS e dar-lhe o brilho e o orgulho que tem tido nestes últimos anos, enquanto partido líder da nossa câmara municipal”.

A par disso, continuou, pretende “encontrar o candidato ou a candidata para as próximas eleições [autárquicas], para que daqui a dois anos não exista luta mas sim consenso em prol de uma pessoa que irá representar o PS e lutar para representar todos os almodovarenses”.

O presidente da Câmara de Almodôvar venceu as eleições para a Concelhia do PS depois de, a 5 de setembro, ter afastada da vice-presidência do município a vereadora socialista Lucinda Jorge, por “falta de confiança política”, após divergências entre ambos na concelhia do partido.

Na altura, e em comunicado, o autarca, que cumpre o seu terceiro e último mandato, informou ter assinado o despacho de cessação de funções de vice-presidente do município exercidas pela vereadora Lucinda Jorge por “razões inteiramente políticas”.