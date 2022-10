Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Vladimir Putin, o líder russo, recebeu pelo menos um presente invulgar pelo seu 70.º aniversário: um voucher para um novo tractor. De acordo com a Associated Press, a prenda foi dada por Alexander Lukashenko, o Presidente da Bielorrússia, e um dos aliados de Putin.

Embora seja invulgar, o presente é, ao mesmo tempo, uma espécie de lembrete dos tempos da União Soviética. Em tempos, a indústria de tractores era vista como um motivo de orgulho da era soviética.

Putin fez 70 anos na sexta-feira. Para comemorar o aniversário, alguns dos líderes dos países da antiga União Soviética estão reunidos em São Petersburgo, no Palácio Konstantin.

O presente foi inclusive confirmado por Lukashenko. Não é ainda claro se Putin gostou ou não do presente. O voucher para este tractor é da marca Minsk Tractor Works, a empresa que fabrica os “topos de gama” dos tractores.

Este não terá sido o único presente fora do normal que foi oferecido a Putin. De acordo com a BBC, o Presidente do Tajiquistão terá aparentemente oferecido a Putin duas pirâmides de melões.