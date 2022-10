O professor Raul Cordeiro venceu, ontem, as eleições para a Comissão Política Concelhia do PS de Portalegre, sendo a sua lista a única que foi a sufrágio, disse fonte do partido à agência Lusa.

Raul Cordeiro, de 56 anos, lidera atualmente o grupo de eleitos do PS na Assembleia Municipal de Portalegre e é doutorado em Ciências e Tecnologias da Saúde, sendo professor coordenador de carreira no Instituto Politécnico de Portalegre (IPP).

Desde março de 2020, Raul Cordeiro exerce as funções de vogal executivo do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

Em declarações à agência Lusa, após o acto eleitoral, Raul Cordeiro indicou que num universo de “cerca de 130 militantes” votaram favoravelmente na sua lista “72 militantes”, tendo ainda sido registados dois voto em branco.

A Comissão Política Concelhia do PS de Portalegre era presidida pelo antigo presidente da Junta de Freguesia da Sé e São Lourenço, Francisco Silva, que não se recandidatou ao cargo.

Raul Cordeiro espera desenvolver neste mandato uma “outra ideia” pelo concelho e de uma “forma construtiva” fazer oposição. “Não vamos fazer uma política de casos”, acrescentou.

A Câmara de Portalegre é atualmente liderada por Fermelinda Carvalho, que está a cumprir o primeiro mandato, eleita pela coligação PSD/CDS-PP.

O executivo municipal de Portalegre é formado por três eleitos do PSD/CDS-PP, dois do PS e outros dois da Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP).