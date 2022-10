Siga aqui o liveblog do Observador sobre a guerra na Ucrânia

Zelensky não perdoou. No seu habitual discurso televisivo da noite, o Presidente ucraniano não deixou passar em branco o acontecimento que marcou a guerra na Ucrânia, neste sábado: a explosão da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Putin em 2014, e que fez colapsar parte da estrutura.

“Hoje foi um dia bom e de muito sol no território do nosso Estado”, disse. “Infelizmente, estava nublado na Crimeia, embora também estivesse quente. Mas não importa quais sejam as nuvens, os ucranianos sabem o que fazer. E eles sabem que nosso futuro é ensolarado.” Apesar das palavras, e à semelhança do que outros políticos ucranianos fizeram, Zelensky não reivindicou o ataque, mas não escondeu a sua satisfação.

A ponte de Kerch é um dos símbolos da ocupação russa e foi inaugurada em 2018 por Vladimir Putin. Nessa altura, o presidente russo atravessou a ponte ao volante de um camião.

Zelensky afirmou ainda que o futuro do país é sem ocupantes, “em todo o nosso território, em particular na Crimeia”. Aos militares russos, deixou um recado, uma oferta que já tinha sido feita antes. “Se os ocupantes fugirem enquanto têm hipótese, essa será a sua melhor opção. Se forem forçados a ficar, qualquer ocupante pode encontrar uma maneira de se render ao cativeiro ucraniano. Garantimos a preservação das vidas a todos os militares russos que voluntariamente deponham suas armas e se rendam”, concluiu.

Bakhmut é onde se trava a luta mais difícil

No Donbass, as forças ucranianas estão a manter as suas posições, mas há zonas em que a luta está difícil. “Estamos a manter posições em Donbas, em particular na direção de Bakhmut, onde agora é muito, muito difícil, onde a luta é muito dura”, disse o Presidente ucraniano.

Depois de deixar agradecimentos aos militares ucranianos, Zelensky frisou que tudo está a ser feito para preservar os céus do país. “É uma das maiores prioridades dos nossos diplomatas: acelerar a decisão dos nossos parceiros de fornecer à Ucrânia sistemas antiaéreos modernos e eficazes em quantidade suficiente. Com certeza, chegaremos lá”.

Sobre os territórios desocupados, Zelensky diz que as obras de reconstrução não param, mas pede aos ucranianos que tenham muito cuidado nessas zonas que ficaram “contaminadas com minas”.