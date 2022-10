“Estou sim? Boa noite. Olhe, há aqui um bar que é um horror de barulho. As pessoas não conseguem dormir! O bar está de portas abertas a mandar ruído para a rua às 11 da noite. Nós queremos dormir!”, ouve-se do lado de lá do telefone. Do lado de cá, na Sala de Comando e Controle da Polícia Municipal de Lisboa, o agente Rui Cepeda regista a ocorrência no computador. “É ruído de música amplificada? Muito bem, senhor, logo que seja possível será enviada uma brigada para verificar a situação”, indica. Via rádio, Rui Cepeda dá imediatamente ordens para que uma unidade se dirija ao local. “Registado”, ouve-se do lado de lá da frequência.

Esta é apenas mais uma das dezenas de queixas que a Polícia Municipal recebe todos os dias de munícipes da cidade. E, desde que foi aberta a “Linha Ruído”, a 19 de setembro, as chamadas tornaram-se ainda mais frequentes. Desde esse dia, e até 6 de outubro, a Polícia Municipal recebeu 232 chamadas relacionadas com queixas de ruído. Destas, “cerca de 80% são provenientes da Linha Ruído”, explica ao Observador o chefe Fernando Dias, responsável por este centro de controlo. O balanço até agora é “positivo”.

Logo no início, notou-se um aumento do número de chamadas. Está a ser muito positivo. Se calhar, com esta linha, as pessoas ligam para reportar situações que, sem ela, não reportariam. Isto significa que as pessoas estão a aderir e que conhecem a Linha Ruído”, sublinha Fernando Dias.

A Câmara de Lisboa explica que este é “um canal direto e dedicado para os munícipes reportarem à autarquia situações de ruído excessivo”. Ao Observador, o vereador Ângelo Pereira, responsável pela Segurança e Polícia Municipal, destaca que o tema do “excesso de ruído tem sido manifestado por muitos munícipes”. A autarquia tomou, por isso, medidas e abriu esta linha, disponível através do número 808 910 555, 24 horas por dia.

