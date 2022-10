Continua a crescer a onda de solidariedade com a iraniana Mahsa Amini, a jovem que morreu depois de ter sido detida pela polícia da “moralidade” no Irão por não estar a usar “corretamente” o véu islâmico obrigatório. Cortar umas madeixas de cabelo tornou-se, nas últimas semanas, um gesto de resistência e de apoio às mulheres no Irão — e tanto em França como em Espanha mulheres dos mais variados setores estão a seguir o exemplo.

As mais recentes a decidirem fazê-lo foram as atrizes espanholas: mais de 70 nomes do cinema espanhol, de Penélope Cruz a Carmen Machi, passando por Alba Flores, decidiram gravar-se a cortar bocados de cabelo à tesourada, de olhos postos na câmara. No Instagram, o vídeo é acompanhado por uma legenda em que as atrizes se dizem “pelos direitos humanos de homens e mulheres iranianos. Por #mashamini”.

“Liberdade, solidariedade. Um pequeno gesto une-nos”, remata a publicação. No final do vídeo, a realizadora Isabel Coixet grita, depois de cortar uma parte do cabelo: “Freedom!” (“Liberdade!”).

É um gesto que imita uma atitude semelhante de por parte das atrizes e cineastas francesas, que há dias gravaram um vídeo do género. Nesse, a cortar pedaços de cabelo apareciam 50 nomes grandes da cultura francesa, como Juliette Binoche e Marion Cotillard.

E em Espanha nem só atrizes e realizadoras tomaram esta atitude: esta semana, um grupo de empresários, políticas, jornalistas e cantoras fez o mesmo, num vídeo publicado pelo jornal diário El Español — algumas gritam, também, “pela liberdade” e outras cortam o cabelo em silêncio enquanto se ouve uma versão da música Bella Ciao.

Nesse vídeo, apareciam personalidades como a ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, ou uma juíza do Tribunal Constitucional espanhol, María Luisa Balaguer. Também na política, mas ao vivo, no Parlamento Europeu, a eurodeputada sueca — nascida no Iraque — Abir al-Sahlani cortou o cabelo enquanto discursava no hemiciclo, esta semana, rematando a ação de protesto com um grito: “Mulheres, vida e liberdade!”.

A onda de solidariedade internacional começou depois de ter sido conhecida a notícia da morte de Masha Amini, que foi detida pela chamada polícia da moralidade do Irão, a 13 de setembro, e morreu três dias depois.

Com a polícia a negar as acusações de tortura e maus tratos, as mulheres do Irão saíram à rua para protestar e contagiaram os outros países e as redes sociais, onde se multiplicam os vídeos em que mulheres cortam o próprio cabelo — sinal de resistência simbólico, contra a obrigatoriedade do véu islâmico no Irão (cujo uso aquela polícia vigia). Nas ruas, a resistência já se traduziu na morte de mais de 90 pessoas, segundo as contas da organização não-governamental Iran Rights Watch, às mãos da polícia do Irão.