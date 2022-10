O presidente da Área Metropolitana do Porto e da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou este domingo a sua candidatura à liderança da Federação Distrital do PS/Porto, atualmente presidida pelo atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

“Sim, sou candidato”, garantiu Eduardo Vítor Rodrigues à Lusa, anúncio que também publicou na sua página da rede social `Facebook´.

O autarca refere que a concretização da sua candidatura surge depois de Manuel Pizarro, que lidera a Distrital do PS/Porto desde 2016 e que, agora, assume a pasta da Saúde, substituindo no cargo Marta Temido, ter anunciado de “forma irreversível a sua impossibilidade de candidatura à federação”.

O socialista explicou que este convite surgiu por parte do grupo que tem estado a gerir a Federação, liderado por Pizarro, e foi aceite depois de auscultar uma série de “sensibilidades” e o secretário-geral do partido, António Costa.

“Resolvi aceitar no pressuposto de um projeto de continuidade e não de sucessão”, disse.

Dizendo que nunca assumiria uma candidatura para criar problemas ou divisões, o autarca afirma que o objetivo é trabalhar na base da unidade e não da oposição e conflito.

O presidente da Área Metropolitana do Porto assume, por isso, que estará focado nos desafios e nas soluções, nunca nas disputas ou nas divisões ‘pessoalistas’ que “tanto podem prejudicar”.

Um dos desafios que assume é captar para a “boa política e a cidadania feita a partir dos partidos” os jovens que têm estado afastados e que olham, muitas vezes para esta área, com “alguma desconfiança”.

Outros dos desígnios é trazer para debate, tal como tem acontecido, novas questões que se têm levantado.

Assumindo um trabalho de continuidade com o “que de melhor o PS tem”, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, garante a sua dedicação às pessoas e às causas da região.

As eleições para a presidência da Distrital do PS/Porto realizar-se-ão no segundo fim de semana de novembro, revelou, acrescentando ser previsível que a sua candidatura seja a única.

“O que, a acontecer, demonstra a maturidade do partido”, entendeu.

A liderança da Federação Distrital do PS do Porto está entregue, desde 2016, a Manuel Pizarro que, agora, assume o cargo de ministro da Saúde.