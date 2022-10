O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número um do mundo, conquistou este domingo o 90.º troféu da carreira, ao vencer em dois ‘sets’ o grego Stefanos Tsitsipas na final do torneio de Astana, no Cazaquistão.

Perante o sexto classificado do ‘ranking’ ATP, Djokovic (sétimo) impôs-se pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 16 minutos, alcançando o quarto troféu da temporada, depois dos triunfos em Roma, Wimbledon e Telavive.

“Estou feliz por me apresentar a este nível nesta altura da minha carreira. Tenho 35 anos, não 25. A minha experiência permite-me abordar este tipo de jogos da forma correta”, disse ‘Nole’, após o triunfo sobre o helénico.

Djokovic, vencedor de 21 títulos do ‘Grand Slam’, não perde qualquer encontro no circuito ATP desde que foi eliminado por Rafael Nadal nos quartos de final de Roland Garros, no final de maio.

Desde então, conquistou o penúltimo ‘major’ do ano, em Wimbledon, o torneio de Telavive e, agora, o de Astana.