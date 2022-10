A segunda volta das eleições no Brasil provocou uma aliança inesperada no estado de Sergipe após um candidato do partido de Bolsonaro ter decidido apoiar o candidato a governador apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula da Silva.

De acordo com o jornal O Globo, Valmir de Francisquinho, do Partido Liberal (PL), anunciou esta segunda-feira o apoio a Rogério Carvalho, do PT, após ter visto a sua candidatura indeferida por improbidade administrativa por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na primeira volta das eleições que se realizaram em 2 de outubro, apesar de ter sido considerado inelegível, Valmir de Francisquinho foi o candidato mais votado no estado, seguido pelo candidato do PT.

Assim, a aliança entre candidatos do partido de Lula da Silva e Jair Bolsonaro terá como rival em 30 de outubro o candidato do Partido Social Democrata (PSD), Fábio Mitidieri.

O ex-presidente Lula da Silva ganhou a primeira volta das eleições brasileiras com 48,4% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 43,2%.

Os dois competirão pela presidência na segunda volta marcada para 30 de outubro.

Segundo uma pesquisa divulgada sexta-feira pelo Instituto Datafolha, Lula da Silva tem 49% de intenções de voto contra 44% de Bolsonaro.