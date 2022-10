Um ciclista de 69 anos morreu e outro sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão ocorrida esta segunda-feira com um automóvel na Estrada Municipal (EM) 1085, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), revelaram as autoridades.

De acordo com o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente, que resultou na morte do homem, de nacionalidade holandesa, foi dado aos bombeiros às 15h 24.

A colisão provocou ainda ferimentos graves a uma mulher, também de nacionalidade holandesa, que seguia numa outra bicicleta e que foi enviada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, “com ferimentos graves”, precisou a mesma fonte.

Já o condutor do automóvel envolvido na colisão sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido assistido no local, disse o CDOS.

O acidente ocorreu na EM 1085, via que faz a ligação à Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Às 17h 30 a estrada permanecia cortada ao trânsito porque os meios de socorro ainda se encontravam no local, explicou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo André.

Para o local foram mobilizados dez operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Santo André, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.