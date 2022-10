O espanhol Alejandro Hernández vai arbitrar na quarta-feira a receção do Sporting ao Marselha, na Liga dos Campeões de futebol, e o romeno István Kovács a visita do FC Porto ao Bayer Leverkusen, informou esta segunda-feira a UEFA.

Na quarta jornada do Grupo D, Alejandro Hernández será auxiliado pelos compatriotas José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, com o também espanhol Ricardo de Burgos a ser o videoárbitro.

O juiz espanhol, de 29 anos, vai dirigir pela primeira vez um encontro do Sporting, depois de esta temporada já ter estado no Benfica – Midtjylland (4-1), da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Sporting lidera o Grupo D, com seis pontos, mais dois do que Tottenham e Eintracht Frankfurt, enquanto o Marselha é último, com três.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em Leverkusen, na quarta jornada do Grupo B, István Kovács vai arbitrar a visita do FC Porto ao Bayer, na qual terá como assistentes os romenos Ovidiu Artene e Mihai Marica, enquanto o italiano Paolo Valeri será o videoárbitro.

Kovács estará pela segunda vez no encontro do FC Porto, depois de em 2019/20, ter dirigido uma derrota dos dragões em casa frente ao mesmo Bayer Leverkusen, por 3-1, nos 16 avos de final da Liga Europa.

No Grupo B, os dragões são segundos classificados, a seis pontos do líder Club Brugge e em igualdade com os farmacêuticos, terceiros, e com o Atlético de Madrid, quarto.