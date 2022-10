Vários estudantes terão sido detidos este domingo no interior de escolassecundárias em várias cidades do Irão, depois de carrinhas descaracterizadas e sem chapas de matrícula, transportado elementos das forças de segurança iranianas, terem chegado para dispersar as manifestações contra o regime que decorriam no interior.

Relatos a dar conta destas detenções, que correm nas redes sociais, foram noticiados pelo britânico Guardian, que acrescenta ainda que, também neste domingo, todas as escolas e universidades do Curdistão iraniano foram encerradas.

Students and schools were attacked by Islamic Republic forces. The same thing happened in many schools across the country. The video was taken at a high school.#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/NhI1y6kYJM — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 9, 2022

Esta é já a quarta semana de protestos no Irão, motivados pela morte de Mahsa Amini, iraniana de origem curda de 22 anos, presa pela “polícia da moralidade” por usar o véu islâmico de forma “imprópria”. As manifestações contra a República Islâmica liderada pelo Aiatolá Khamenei têm tido especial expressão junto das camadas mais jovens da sociedade, com centenas de alunas de liceu e de estudantes universitários a participarem este domingo em manifestações em várias cidades do país e a serem recebidos por gás lacrimogéneo, cassetetes e tiros, diz a Reuters.

Women at Iran’s AlZahra University, an all-women’s U in Tehran where they jeered President Raisi, sang the revolutionary anti-fascist anthem Bella Ciao. pic.twitter.com/gp7HrcesMK — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 10, 2022

Apesar de as autoridades iranianas garantirem não ter utilizado munições reais para dispersar os manifestantes, a organização não governamental Iran Human Rights, sediada na Noruega, disse este sábado que “pelo menos 185 pessoas” já morreram durante os protestos, que começaram a 17 de setembro, no funeral de Mahsa Amini. De acordo com a ONG, há 19 crianças entre estas vítimas mortais, registadas em todas as 31 províncias do país — com especial incidência na do Sistão-Baluchistão, onde aconteceram metade de todas as mortes.

Nas redes sociais multiplicam-se os vídeos, que comprovam a repressão das autoridades e a forma como os manifestantes são recebidos em número e força, independentemente da idade, género ou condição — num clip captado este sábado no condado de Rafsanjan e citado pela Reuters, ouve-se um homem a pedir clemência aos agentes, munidos de cassetetes: “Não batam na minha mulher, ela está grávida”.

Outro vídeo, partilhado pela Iran Human Rights e alegadamente gravado este sábado em Meshed, capital da província do Coração Razavi, mostra um jovem, rodeado por mais de dez polícias, a ser agredido com golpes de cassetete.