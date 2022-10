Uma emissora estatal iraniana foi alvo de um ataque informático no sábado, quando um programa de notícias foi interrompido com um protesto contra o Líder Supremo do país, o ayatollah Ali Khamenei.

A rede de notícias da República Islâmica do Irão (IRINN) estava a mostrar um segmento do ayatollah Ali Khamenei durante uma reunião na cidade de Bushehr quando a emissão foi subitamente cortada. No ecrã apareceu inicialmente a figura de uma máscara branca, com um capuz sobre a cabeça, rapidamente substituída por imagens do líder iraniano com um alvo sobre a cabeça e chamas à volta do corpo.

O protesto surge após várias semanas de protestos no Irão, em reação à morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que terá morrido às mãos da Polícia da moralidade após ter usado o hijab (véu islâmico) de forma “imprópria”. As autoridades negam a responsabilidade na sua morte que, de acordo com o relatório médico, é atribuída às consequências de “uma intervenção cirúrgica de um tumor cerebral quanto tinha oito anos de idade”.

No vídeo colocado no ar, é possível ver uma fotografia de Mahsa Amini, bem como de Nika Shakarami, Hadis Najafi, Mahsa Amini e Sarina Esmailzadeh, três das 185 vítimas que já morreram durante os protestos, segundo dados de grupos de direitos humanos.

As imagens foram acompanhadas por duas frases, onde era possível ler-se “juntem-se a nós e lutem” e “o sangue da nossa juventude está a pingar das vossas garras”, segundo uma tradução do The Guardian. Tudo isto acompanhado por um cântico.”mulheres, vida, liberdade”. Ao mesmo tempo, apareciam os contactos das redes sociais do grupo hacker, que diz chamar-se Edaalat-e Ali (em português, a justiça de Ali).

A interrupção foi breve e passados alguns segundos a transmissão foi reposta. Num ato de reivindicação, o grupo partilhou o vídeo do ataque nas redes sociais.

لحظات شیرین هک اخبار صدا وسیما – بهار می آید

از تمامی هموطنان عزیز خواست میکنیم تا تصویر هک #صدا_و_سیما را با ما و تمامی دوستان و آشنایان خود به اشتراک گذارند تا بشارت سرنگونی رژیم را به همگان انتقال دهیم و اسم آنها روی سنگ مزارشان بنویسیم#OpIran#اعتصابات_سراسری #عدالت_علی pic.twitter.com/f6SovKYK3b — Edaalate Ali Official – عدالت علی (@EdaalateAli1400) October 8, 2022

Este tipo de atos contra o líder iraniano são raros, mas ganharam força com a morte de Mahsa Amini. Em alguns protestos, os manifestantes gritavam “morte ao ditador”, enquanto a polícia respondia com gás lacrimogéneo.

As manifestações contra a República Islâmica liderada pelo Aiatolá Khamenei têm tido especial expressão junto das camadas mais jovens da sociedade. Este domingo, dia de novas manifestações, vários estudantes terão sido detidos no interior de escolas secundárias em várias cidades do Irão, depois de carrinhas descaracterizadas e sem chapas de matrícula, transportando elementos das forças de segurança iranianas, terem chegado para dispersar as manifestações contra o regime que decorriam no interior.