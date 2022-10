O 229.º dia de guerra ficou marcado por vários ataques russos a cidades ucranianas. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que se tratou de uma retaliação ao facto de a Ucrânia ter destruído parcialmente a ponte Kerch, que liga a Crimeia à Federação Russa, um ataque que até agora as autoridades ucranianas não confirmaram.

“Esse crime não podia ficar sem resposta. Esta manhã, com base numa proposta do Ministério da Defesa, foi desencadeado ataques massivos com armas de alta precisão conduzidas a alvos energéticos, militares e de comunicações”, explicou Putin durante uma conferência de imprensa antes de uma reunião do Conselho de Segurança. O líder russo ameaçou que um ataque semelhante terá “uma resposta muito dura e intensa”. “Se ataques continuarem, a resposta vai ter a mesma intensidade”.

