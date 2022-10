Marcelo Rebelo de Sousa entende que o Orçamento do Estado para 2023 que teve de responder ao difícil equilíbrio de garantir ajuda às famílias e às empresas em dificuldades sem comprometer os objetivos definidos pelo Governo de redução da défice e de dívida pública.

“É um Orçamento que não agrada nem a gregos, nem a troianos. [Mas] toda a gente está a navegar à vista da costa”, defendeu o Presidente da República, à margem de uma visita institucional ao Museu da Eletricidade, em Lisboa.

“Claro que é atacado pelos dois lados”, continuou Marcelo. Referindo-se às críticas de que o Governo tem sido alvo em relação ao facto de manter o compromisso de “contas certas” num período tão delicado, o Presidente da República recordou a última crise.

“Se se entra por aí, significa fazer subir a dívida pública e o défice… e de repente é o filme que já vimos e cai em cima de nós a reação dos mercados financeiros e europeia.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o Chefe de Estado, este é “um Orçamento num tempo difícil, com muitas imprevisibilidades e, nesse quadro, tira proveito do ano melhor de 2022 e que dá uma almofada para 2023, com algum dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, que atrasou”, sublinhou.

“Tira proveito dessa almofada para pelo menos uma parte de 2023. Sempre não sabendo como será o resto de 2023. Dá uma folga para intervenções sociais seletivas”, disse. “Sem correr riscos de aumentar o défice e a dívida pública poder acorrer a situações sociais mais difíceis.”

“É neste equilíbrio que se joga este Orçamento. Não vai tão longe como outros orçamentos de outros países para não corrermos riscos. Mas não pode ignorar que tem de ir acompanhando minimamente problemas de setores sociais que estão a sofrer de uma forma mais intensa.”

“No resto, o Governo vai gerindo de tal maneira que – como se verá no ano que vem, tem sido a prática nos últimos anos – vai ajustando semana a semana, mês a mês, ao longo do ano com a tal navegação à vista da costa. Piora um bocadinho, toma precauções. Melhora um bocadinho, já tem uma folga para poder intervir mais”, acrescentou o Chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu, no entanto, reservas em relação ao otimismo demonstrado pelo Executivo socialista em matéria de inflação. “Eu tenho de reconhecer que as previsões do Governo são mais otimistas do que aquelas que eu tinha, tenho de admitir isso. E aí não há nada como esperar para ver se o Governo tem razão. Se tiver razão, eu reconheço essa razão. Se não tiver razão, então eu naturalmente estou atento”, alertou.

“Ao que o Governo responde dizendo: pois é, mas o cálculo é para o ano que vem todo, e mesmo que a inflação ainda esteja a nível de 5%, 5% e tal no começo do ano que vem, no final já não está. Portanto, é um problema de contas. Eu respeito as contas do Governo, e ficarei muito satisfeito se for o Governo a ter razão”, concluiu.