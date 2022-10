O deputado regional do PPM Paulo Estevão acusou o PS/Açores de realizar uma oposição no Corvo “à base de mentiras“, depois de os socialistas terem criticado a “falta de alojamento” para professores colocados na ilha.

“O PS/Açores está a realizar uma oposição no Corvo à base de mentiras, aproveitando o facto de não existirem órgãos de comunicação social na ilha que possam comprovar os factos descritos pelo PS”, afirma o deputado, que também é líder do PPM/Açores, em comunicado.

Numa nota divulgada esta manhã, o PS/Açores acusou o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) de ter arranjado como solução para a “falta de alojamento” dos professores colocados no Corvo os “gabinetes do Pavilhão Multiusos”.

Segundo o secretário coordenador do PS/Corvo, Lubélio Mendonça, um mês após o início das aulas a solução executivo açoriano foi “a compra” de “uns móveis e alojar os professores nos gabinetes do Pavilhão Multiusos”.

Lembrando as críticas do PS a “uma irregularidade dos transportes marítimos que nunca existiu”, Paulo Estevão acusa os socialistas de prosseguirem agora a “campanha de mentiras e invenções” com o caso dos professores sem alojamento.

A “dificuldade de encontrar alojamento é uma questão antiga, nunca resolvida pelas sucessivas câmaras municipais e governos regionais PS, que hegemonizaram o poder na ilha ao longo do último quarto de século”, recorda o deputado regional, salientando que o problema agudiza-se nos meses de setembro e outubro, “devido à enorme procura de alojamento na ilha neste período”.

De acordo com Paulo Estêvão, esta situação “decorre do facto de um enorme número de nacionais e estrangeiros se deslocarem para a ilha no âmbito da observação de aves”.

“Ao longo de todos estes anos, a Câmara Municipal PS nada fez para ajudar a resolver o problema, apesar de ser proprietária de vários imóveis”, insiste Paulo Estevão, adiantando que o atual Governo Regional “tentou adquirir um imóvel, mas por dificuldades burocráticas várias, a que o executivo é alheio, a aquisição ainda não foi efetuada”.

De qualquer forma, acrescenta, o Governo Regional, “com a colaboração dos diversos serviços instalados na ilha e de muitos privados, tentou resolver o problema” e “todos os professores já se encontram alojados em casas particulares, com uma única exceção“.

Paulo Estevão considera ainda que “no final do mês de outubro, terminado o afluxo de forasteiros relacionado com a atividade de observação de aves, surgirão várias opções para os professores”.

O deputado admite, contudo, ser “verdade que foi preparado um espaço, no Multiusos do Ecomuseu, para responder a qualquer situação de urgência que possa surgir”.

O mesmo espaço, que “antes era utilizado como um espaço de arrumos por parte do poder socialista, foi inteiramente recuperado pelo atual Governo Regional e dispõe de balneários, casas de banho e cozinha, estando pronto para responder a qualquer urgência”, afirma o deputado.

“Em conclusão, o Governo Regional conseguiu encontrar as soluções que o Governo da República socialista não se disponibilizou para encontrar. Que o digam os milhares de alunos do ensino superior que ainda não têm alojamento, em relação ao território continental e que a Câmara socialista do Corvo nem sequer se preocupou em estudar, muito menos em implementar o que quer que seja”, afirma o líder do PPM/Açores, considerando que “o problema está resolvido este ano e no próximo também o estará, mas com ainda maior eficácia”.