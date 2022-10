Os óculos são muito mais do que um adereço que nos permite ver melhor. Na verdade, a sua influência no nosso look é tão determinante, que a armação certa faz toda a diferença em termos de apresentação e autoconfiança.

Por vezes não pensamos nisto, mas quando usamos óculos, estes fazem parte da nossa imagem, logo, convém que o seu impacto no nosso rosto seja o mais positivo possível. Se tem dúvidas quanto ao que acabamos de afirmar, pense em Fernando Pessoa, Mahatma Gandhi ou Steve Jobs e em como os óculos que usavam lhes davam o seu ar tão próprio. Provavelmente, se tivessem escolhido uma armação qualquer, as suas personalidades não seriam tão confiáveis e, certamente, não seriam tão inconfundíveis.

Primeiro que tudo, o conforto

Mas não é só o estilo que é importante na escolha de uns óculos. O conforto é primordial e chega a conferir mais produtividade e melhor disposição. Porque uns óculos pesados demais ou posicionados de forma incorreta podem causar dores de cabeça, desequilíbrio e má postura. Por exemplo, se as plaquetas — pequenas peças que assentam no nariz — não estiverem bem posicionadas, causam muito incómodo, chegando a agravar sintomas de sinusite. Do mesmo modo, se as hastes não estiverem bem adaptadas, os óculos vão estar sempre a escorregar e sair do local que favorece a melhor visão, obrigando a estar permanentemente a empurrá-los para trás. Uma desvantagem acrescida, sobretudo para a qualidade da visão, mas também para a paciência.

Saber que cada rosto é único

O rosto é a nossa primeira apresentação. E, lembrando que não há segunda hipótese para casar uma boa impressão, se usa óculos, é importante que tenha os que lhe ficam melhor. Pode consultar revistas, ler artigos ou perguntar aos seus amigos, mas uma coisa é certa: os seus óculos têm de ser seus. Muito seus. Conhece bem o seu rosto? Poucas pessoas têm clara noção de como cada traço marca o seu visual, mas conhecer melhor a sua fisionomia é fundamental. Por isso, dê atenção a estes 3 pontos principais:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Formato do rosto. Por regra, os óculos redondos são indicados para rostos mais quadrados e, ao contrário, as armações retangulares e de linhas mais retas favorecem os rostos redondos. Mas não é apenas isso que deve ser tido em conta. Se a sua graduação for mais forte, umas armações menores podem ajudar a que as lentes sejam mais finas. Quanto à cor das armações, há que fazer a melhor ligação com o tom da sua pele e do seu cabelo.

Tipo de nariz. Nem sempre é fácil acertar na definição das armações que ficam melhor com determinado tipo de nariz. Basicamente, há que saber que os modelos com ponte alta e estreita ficam bem a quem tem um nariz largo e os modelos com a ponte muito baixa (peça que une os aros) são de evitar quando o nariz é pequeno.

Sobrancelhas. Esconder ou não esconder? Como saber até onde deve ir o topo das armações? A resposta é simples: recomenda-se que os óculos não disputem o espaço com as sobrancelhas. Assim, não devem escondê-las nem ficar muito distantes da sua base, pois isso pode alongar demais o rosto. Lembre-se que as sobrancelhas têm um papel importante nas nossas expressões, por isso os óculos podem ajudar a comunicar melhor.

A tecnologia garante a melhor escolha

Felizmente para quem usa óculos graduados ou de sol, existe uma forma revolucionária de analisar o rosto e definir, com precisão, quais os óculos que ficam melhor em todos os sentidos.

Trata-se da VEA – Virtual Eyewear Assistant, um software disponível em Portugal em todas as lojas Alberto Oculista. Através de registos biométricos, esta tecnologia garante a melhor escolha individual e permite criar óculos à medida e ao gosto de cada um. É o fim dos modelos desconfortáveis, que deixam o nariz vermelho ou as orelhas magoadas. Pelo contrário, uns óculos escolhidos com a ajuda do Virtual Eyewear Assistant, oferece conforto total, tira o melhor partido de cada rosto e são mais propícios à boa visão.

Como funciona o VEA

O software Virtual Eyewear Assistant começa por efetuar um scan (ou digitalização) de alta precisão do rosto para depois identificar, em realidade virtual, os óculos perfeitos. Material, forma, peso, cor.… todos os pormenores são tidos em conta. Assim, é possível criar óculos perfeitos, únicos e exclusivos para cada pessoa.

Este serviço único, completamente inovador e absolutamente personalizado é um exclusivo das Alberto Oculista cuja rede de mais de 60 lojas em todo o país permite que todos tenhamos os melhores óculos da nossa vida, nos quais se alia tecnologia, inteligência e muito glamour. Se precisa de óculos, a solução para a melhor escolha está no Virtual Eyewear Assistant. Experimente e verá muito melhor.