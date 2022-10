O PS/Açores denunciou esta segunda-feira a “falta de alojamento” para professores colocados no Corvo, a mais pequena ilha açoriana, acusando o executivo de arranjar como “solução” os “gabinetes no Pavilhão Multiusos”.

Num comunicado de imprensa, o secretário coordenador do PS/Corvo, Lubélio Mendonça, lamenta que, um mês após o início das aulas, a solução do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) tenha sido “a compra” de “uns móveis e alojar os professores nos gabinetes do Pavilhão Multiusos”.

Cerca de um mês depois do início do ano letivo, a questão de “falta de alojamento ainda não está resolvida, depois de, no ano passado, ter sido garantida a compra de um imóvel para o efeito”, aponta o deputado socialista açoriano, citado em comunicado.

O secretário coordenador do PS/Corvo lembra que a secretária regional da Educação anunciou “a compra de um imóvel, no qual teriam de ser feitas pequenas obras de requalificação, e o aluguer de um outro, para que no futuro o problema não se repetisse”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o parlamentar, a governante anunciou, na altura, que “as pequenas obras estariam concluídas no final de outubro de 2021”, pelo que o imóvel estaria disponível “para o ano letivo em curso e para os seguintes”, mas esta declaração não passou de “uma tentativa de enganar os professores e também os Corvinos”.

“Passado um ano, e quando se esperava que a situação estivesse resolvida, o problema agravou-se, uma vez que não há imóvel com pequenas obras de beneficiação, nem aluguer de outro, há sim uma grande incompetência e falta de capacidade de resolver problemas”, afirmou Lubélio Mendonça.

Segundo o dirigente socialista, a primeira docente “a quem foi oferecida” a “solução” de alojamento “em gabinetes do pavilhão recusou no imediato” e foi o “Conselho Executivo que, com muito esforço, acabou por encontrar uma solução para o problema”.

Ainda de acordo com o deputado, os restantes gabinetes do Pavilhão Multiusos, que “não foram transformados em hostel”, estão a ser utilizados como incubadora de cargos de nomeação, estando lá colocados serviços do Ambiente, da Cultura, das Pescas, Desporto, Juventude Qualificação Profissional e Emprego e, até há pouco tempo, serviços da vice-presidência”.

“Esta é uma situação surreal e que só pode colocar em causa o futuro do ensino na ilha, porque, ao ter conhecimento das atuais condições, quem vai aceitar lecionar na ilha do Corvo?”, questionou o socialista, pedindo ao Governo Regional uma solução, “no imediato”.