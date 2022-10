O novo Orçamento do Estado reserva para a pasta da Saúde uma fatia de mais de 14.858 milhões de euros. São mais quase 1.100 mil milhões do que previa o orçamento inicial de 2022. Os números constam da proposta de Orçamento do Estado para 2023 apresentada esta segunda-feira pelo Governo.

Fica por esclarecer que montante será direcionado para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), formalmente criada em setembro deste ano. O documento indica que a despesa financiada por receitas de impostos totaliza perto de 12,35 mil milhões de euros, dos quais 12,2 mil milhões provêm do financiamento para o SNS em dotação específica — mais 10,9% que os 11 mil milhões de euros estimados para 2022.

Apesar de, nas medidas antecipadas para o próximo ano, o Executivo prever uma maior captação de profissionais de saúde para o SNS, o orçamento para as “despesas com pessoal” só vai aumentar 2,9% — o que se traduz num aumento de 153,3 milhões de euros em relação ao Orçamento do Estado de 2022, alcançando os 5.474,7 milhões.

Este valor — que vai quase inteiramente (97,7%) para as entidades do SNS — simboliza 36,8% de todo o montante para a Saúde. A maior percentagem (54,6%) refere-se à “aquisição de bens e serviços”, que inclui as compras de medicamentos, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica; e as parcerias público-privadas.

Governo prevê reformas nas urgências e mais autonomia dos hospitais

Para o próximo ano, o Governo prevê:

Criar um programa de “reorganização dos serviços de urgência e emergência” que permita reservá-los apenas aos casos mais agudos. Para isso contribuirá também a melhoria no acesso a consultas de promoção da saúde e prevenção da doença nos centros de saúde: o Governo admite que “há que trabalhar na facilitação do contacto dos utentes com os cuidados de saúde primários e no reforço da articulação para a realização de consultas e/ou consultadoria com as especialidades hospitalares”. Incluindo os que não têm médico de família.

Reforçar a autonomia de gestão dos hospitais públicos para a contratação de profissionais de saúde.

Implementar o regime de trabalho em dedicação plena, como previsto no novo Estatuto do SNS, começando pelos médicos e prosseguindo depois para as outras classes de profissionais de saúde.

Capacitar todos os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) para a prestação de cuidados no âmbito da saúde mental. O Executivo pretende alargar a cobertura nacional dos serviços locais de saúde mental, criando equipas comunitárias de saúde mental, serviços de internamento nos hospitais gerais onde eles ainda não existem, requalificando as unidades de internamento; e criando “centros de responsabilidade integrados”.

Alargar o programa de promoção de saúde mental aos alunos universitários — uma iniciativa articulada com o Plano Nacional de Saúde Mental e com o Ministério do Ensino Superior que já estava em vigor para os estudantes no ensino básico e secundário. O programa “apoiará as instituições do ensino superior na consolidação de mecanismos de apoio psicológico aos estudantes e na concretização de estratégias de intervenção precoce e de abordagem preventiva”. Em causa está o impacto da pandemia de Covid-19 entre os mais jovens.