A proposta de Orçamento do Estado para a Segurança Interna para 2023 conta com um aumento de 320 milhões de euros relativamente à despesa consolidada estimada para 2022. Sem grandes alterações no que é esperado para esta área, o Governo aposta na continuidade de vários temas, desde as admissões nas forças e serviços de segurança à necessidade de promoção em novas tecnologias que facilitem os vários procedimentos, passando pelo reforço da formação.

Os maiores gastos deste setor vão para despesas com pessoal, “que representam 74,7% da despesa total consolidada, com 1.848,9 milhões de euros de dotação”, e com destaque para as forças de segurança: 1.848,9 milhões de euros de dotação”, sendo a Guarda Nacional Republicana (GNR) fica com uma fatia de 869,6 milhões de euros e a Polícia de Segurança Pública (PSP) com 855 milhões de euros.

Entre as verbas para a Segurança Interna, há ainda dois valores destacados: as despesas com as pensões e reformas sobem de 163,5 milhões para 198,9 milhões, enquanto os encargos com a saúde descem cinco milhões de euros.

