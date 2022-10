Siga aqui o liveblog sobre a guerra

Os serviços de informações búlgaros abriram uma investigação após a Rússia assegurar que o camião responsável pela explosão na ponte da Crimeia saiu deste país balcânico, membro da União Europeia e da NATO.

“A investigação iniciou-se imediatamente após ser divulgada esta informação e por ordem do primeiro-ministro interino, Galab Donev”, informou a Agência Estatal de Segurança Nacional búlgara, responsável pela área da contraespionagem.

A explosão que destruiu parcialmente a ponte foi qualificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, de “ato terrorista” e foi invocada para justificar os ataques deste dia com dezenas de mísseis sobre cidades ucranianas.

“Se estivesse no lugar dos serviços secretos russos, estaria mais interessado em saber onde foi carregado o camião [com material explosivo] e qual foi a causa da explosão. Isso é o mais importante. Não é possível [o explosivo] tenha sido carregado na Bulgária”, considerou Boiko Borisov, vencedor das eleições legislativas de 2 de outubro.

No início de outubro decorreram as quartas eleições em menos de dois anos na Bulgária, onde a guerra na Ucrânia constitui um dos temas que está a dificultar a formação do Governo.

Borisov, um político conservador e com uma agenda populista, convidou os sete partidos que garantiram representação parlamentar a negociar um acordo de Governo centrado no combate à inflação, na guerra na Ucrânia e na oposição ao Presidente russo.

Segundo Alexandr Bastrikin, presidente do Comité de Investigação da Rússia, o camião saiu da Bulgária e atravessou a Geórgia, Arménia e Ossétia do Norte antes de entrar na Rússia.