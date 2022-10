“Quero dirigir o meu apelo de hoje àqueles que, pelo mundo fora, estão sujeitos a manipulações russas sobre supostas negociações.” Na sua mensagem noturna diária, Volodymyr Zelensky voltou a um tema habitual: a necessidade de a comunidade internacional considerar a Rússia um Estado terrorista. Um dos argumentos foram os ataques a estruturas civis, contrárias, segundo o Presidente ucraniano, a um país que tenha vontade de negociar. “Sobre o fato de que supostamente apenas as negociações podem acabar com esta brutal guerra terrorista russa. O Estado terrorista quer a paz? Obviamente que não quer e prova isso todos os dias e todas as noites”, disse o Presidente ucraniano.

Zelensky frisou que os atos de guerra russos, e o “terror constante contra a população civil”, são a recusa óbvia de que Rússia pretenda negociações reais. “Quando alguém quer negociações não faz isso. E quando alguém é terrorista, faz exatamente isso.”

Com estes argumentos, Zelensky concluiu ser necessário considerar oficialmente a Rússia como um Estado terrorista, pedido que já endereçou anteriormente à comunidade internacional. “É necessário limitar quaisquer contactos com a Rússia — não podem ser patrocinadores de terrorismo.”

Por último, lembrou a resolução sobre o assunto que será discutida, nos próximos dias, nas Nações Unidas. “Veremos pelo sentido da votação quem, na realidade, os trata como os terroristas.”